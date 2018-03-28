Экс-тренер сборной России Капелло уволен из китайского клуба

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло лишился поста наставника китайского "Цзянсу Сунин". Сообщается, что боссы клуба признали результаты команды в самом начале чемпионата неудовлетворительными.

После двух поражений в трех стартовых матчах нового сезона чемпионата Китая руководством было принято решение расстаться с итальянским специалистом. Об этом сообщает сайт еженедельника "Футбол".

Капелло начал свою работу в "Цзянсу" в июне 2017 года. По итогам прошлого сезона он финишировал с командой на 12 позиции. Его контракт был рассчитан на 18 месяцев.