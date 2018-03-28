В Ижевске умер конструктор Калашников

27 марта ушел из жизни Виктор Михайлович Калашников, сын легендарного отечественного оружейника, сообщает пресс-служба Ижевского государственного технического университета. Выдающемуся российскому конструктору было 75 лет.

Виктор Калашников родился 16 июля 1942 года. В 1966 году он закончил Ижевский механический институт и пришел на завод "Ижмаш", где занялся разработкой нового оружия. Например, под его руководством были созданы пистолеты-пулеметы "Бизон-2" и "Витязь-СН". Кроме того, Виктор Михайлович изобрел ряд узлов, которые повысили надежность и долговечность российских автоматов.

Выдающийся оружейник награжден орденом "Знак Почета". Также имеет звания "Почетный работник промышленности вооружений", "Заслуженный конструктор Российской Федерации" и "Почетный оружейник".