Овчарке со станции "Площадь революции" отреставрируют нос

Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов сообщил журналистам, что планируется реставрация скульптурного ансамбля на станции метро "Площадь революции". Отреставрирована будет и бронзовая овчарка, нос которой трут "на удачу" пассажиры метро, проходя мимо этой скульптуры.

Как именно проводить эти работы, планируется обсудить с Московским метрополитеном.

По словам Емельянова, скульптуры возводились "в условиях мастерской", и для того, чтобы проводить реставрационные работы на станции метро, необходимо получить соответствующее разрешение руководства подземки.

Он также уточнил, что сроки проведения работ еще не определены, передает ТАСС.

По словам столичного чиновника, нужно сначала оценить, сколько это будет стоить, как работать со скульптурами, определить очередность реставрации и посмотреть, можно ли это будет сделать без демонтажа.

"Не хотелось бы демонтировать скульптуры, относить их в мастерскую, заново отливать", — сказал Емельянов.

Глава департамента заверил: после восстановления фигур их также можно будет тереть "на удачу" — доступ к скульпторам ограничивать не планируется.

Станция московской подземки "Площадь революции" открылась для пассажиров в 1938 году. В вестибюле установлено около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, девушка — "Ворошиловский стрелок" с винтовкой, революционный рабочий, хлебороб-механизатор и пионеры-авиамоделисты.