В Москве готовят встречу Путина и Трампа

По заявлению пресс-секретаря российского президента, поручение МИД было дано по результатам договорённостей, достигнутых во время последних телефонных переговоров лидеров двух стран.

"Президенты условились поручить министру иностранных дел Лаврову и американскому коллеге обсуждать эти вопросы", — рассказал Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Он также уточнил, что пока не располагает информацией о том, готова ли американская сторона следовать договорённостям в свете последнего решения Вашингтона о высылке российских дипломатов.

Песков лишний раз напомнил слова президента Путина о том, что российская сторона готова идти на развитие отношений с партнёрами настолько далеко, насколько они сами будут к этому готовы.