Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

За несколько лет до появления характерных симптомов болезни Альцгеймера в мозге людей начинают формироваться липкие бляшки, повреждающие близлежащие клетки. На протяжении десятилетий медики искали способы вычистить эти бляшки, дабы предотвратить или же вылечить болезнь. Правда, последний препарат против этого заболевания, на который так надеялись учёные, провалил клинические испытания.

Для начала поясним, что те самые липкие бляшки известны как амилоидные, в основном они состоят из белка под названием бета-амилоид. Также внутри бляшек находится небольшое количество другого белка: аполипопротеин E (APOE).

И недавно исследователи из Медицинской школы при Вашингтонском университете показали, что определённое антитело не только нацеливается на APOE, чтобы убрать его, но и смывает бляшки.

"Амилоиды образуются в организме людей на протяжении многих лет, и мозг просто не может от них избавиться. Если мы начнём достаточно рано удалять бляшки, мы, возможно, сможем остановить изменения в мозге, которые приводят к забывчивости, путанице и когнитивному спаду", — говорит в пресс-релизе старший автор исследования Дэвид Гольцман (David Holtzman), глава кафедры нейрологии.

Аллели гена APOE являются на сегодняшний день крупнейшим фактором риска развития болезни Альцгеймера. Учёные даже предлагают использовать виртуальную реальность, чтобы прогнозировать появление этого недуга.

В более ранних работах Гольцмана и его коллег оказалось, что особые соединение, предназначенные для "преследования" APOE, могут уменьшить повреждения, вызванные амилоидными бляшками.

Между тем учёные считают, что очищение мозга от бляшек, возможно, лучше защитит человека от развития заболевания, чем "притупление" их разрушительного действия.

Чтобы выяснить, можно ли удалить те самые злосчастные бляшки, Гольцман и его коллеги сфокусировались на антителах, которые распознают и связываются именно с APOE.

Как только антитела прикрепляются к своей цели – APOE, они начинают привлекать внимание "блуждающих" иммунных клеток. Последние уносят прочь и антитело, и мишень, дабы уничтожить их. И учёные предположили, что ближайший амилоид может быть очищен вместе с APOE.

Специалисты протестировали несколько антител, распознающих человеческий APOE в организме мышей, генетически предрасположенных к развитию амилоидных бляшек. Гены APOE мышей были заменены человеческим геном APOE.

В течение шести недель мышам еженедельно вводили плацебо и антитела против APOE. Затем исследователи измерили количество бляшек в мозгах грызунов. Одно антитело HAE-4 уменьшило уровень бляшек наполовину.

Более того, HAE-4 никак не повлияло на уровень APOE в крови. Поясним, что APOE играет важную роль в транспортировке жира и холестерина в организме, поэтому полное удаление его из кровообращения вызвало бы нежелательные побочные эффекты. В связи с этим неспособность антитела снижать уровни APOE в крови является хорошим признаком.

В то же время оставалось загадкой, почему антитело очищало мозг от APOE, но при этом не затрагивали его в крови?

"Оказывается, что APOE в бляшках обладает иной структурой, чем форма APOE, присутствующая в крови, — объясняет Гольцман. – Антитело HAE-4 распознаёт только форму, прикреплённую к бляшкам в головном мозге".

На сегодняшний день не существует лечения, предотвращающего или замедляющего развития болезнь Альцгеймера. Тем не менее учёные считают, что несколько антител, которые очищают бляшки, нацеливаясь на бета-амилоиды, могут стать перспективным лечением. Их эффективность оценивается в клинических исследованиях. Правда, специалисты уже говорят о том, что такие антитела, несмотря на всю перспективность лечения, создают некоторые побочные эффекты.

Антитела, нацеленные на APOE, могут оказаться более успешными в вопросе удаления бляшек у людей, считает Гольцман. Возможно, что и побочных эффектов они будут создавать гораздо меньше.

"Антиамилоидные антитела связываются с большинством молекул, которые находятся в бляшках, а анти-APOE антитела будут нацеливаться только на крошечные компоненты бляшек", — добавляет учёный. По его словам, это говорит о том, что таким образом можно будет провоцировать меньшую иммунную активацию. "И мы можем не увидеть нежелательных побочных эффектов", — заключает он.

В будущем учёные планируют провести дальнейшие исследования, чтобы определить безопасность и эффективность подобных антител для использования в организме людей.

По мнению авторов работы, результаты исследования могут привести созданию способа предотвращения повреждения мозга, вызванного амилоидными бляшками, пока болезнь находится на ранних стадиях развития – возможно, ещё до появления симптомов.

Результаты исследования будут представлены в научном издании Journal of Clinical Investigation.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, как мозговой имплантат помог пациентам замедлить развитие старческого слабоумия. Любопытно, что болезнь Альцгеймера, как оказалось, не всегда зарождается в мозге и может быть "заразной", а её первыми признаками может быть тревога и депрессия.