Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

Задымился автобус, на котором журналисты ехали проверять торговые центры во Владимире. Произошло короткое замыкание. Всех представителей СМИ оперативно высадили из салона, а водитель воспользовался огнетушителем.

"Никто не пострадал, все в порядке", — заверила руководитель пресс-службы главного управления МЧС области Екатерина Мищенко.

В России в день траура по погибшим в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" совместно с прокуратурой проводятся рейды по проверке торгово-развлекательных центров, сообщает РИА Новости. В кемеровском ТЦ погибли 64 человека, 41 из них – ребенок.

Журналисты во Владимире вместе с прокурорскими работниками и представителями МЧС продолжили проверку, им оперативно был предоставлен другой автобус. Причина задымления будет выясняться.