Тема:

Пожар в кемеровском ТЦ 40 минут назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
28 марта 201813:33

Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

Global Look Press

Читайте нас в Telegram

Задымился автобус, на котором журналисты ехали проверять торговые центры во Владимире. Произошло короткое замыкание. Всех представителей СМИ оперативно высадили из салона, а водитель воспользовался огнетушителем.

"Никто не пострадал, все в порядке", — заверила руководитель пресс-службы главного управления МЧС области Екатерина Мищенко.

 

В России в день траура по погибшим в пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" совместно с прокуратурой проводятся рейды по проверке торгово-развлекательных центров, сообщает РИА Новости. В кемеровском ТЦ погибли 64 человека, 41 из них – ребенок.

Журналисты во Владимире вместе с прокурорскими работниками и представителями МЧС продолжили проверку, им оперативно был предоставлен другой автобус. Причина задымления будет выясняться.

Ранее по теме

Сейчас

13:54

Як-42 "Саратовских авиалиний" экстренно сел в Самаре

13:12

Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

12:32

В Ижевске умер конструктор Калашников

12:21

Кремль своевременно ответит на высылку дипломатов

11:47

Инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара

11:45

В Москве задымился ТЦ "Свиблово"

11:42

СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Искра в батутной яме: инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара

Искра в батутной яме: инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара

1 час назад
Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек

Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек

1 час назад
Госдепартамент США: Россия - чудовище из морских глубин

Госдепартамент США: Россия - чудовище из морских глубин

2 часа назад
Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

40 минут назад
В Ижевске умер конструктор Калашников

В Ижевске умер конструктор Калашников

1 час назад
СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

СК возбудил дело в отношении украинского пранкера Вольнова

2 часа назад
Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

3 часа назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро

Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро

35 минут назад
Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

41 минута назад
Овчарке со станции "Площадь революции" отреставрируют нос

Овчарке со станции "Площадь революции" отреставрируют нос

51 минута назад
"Травля идет со всех сторон": глава Кузбасса Аман Тулеев записал видеообращение

"Травля идет со всех сторон": глава Кузбасса Аман Тулеев записал видеообращение

1 час назад
У Cadillac появился новый компактный кроссовер

У Cadillac появился новый компактный кроссовер

1 час назад
Племянница Скрипаля: у меня 1% надежды на выздоровление родственников

Племянница Скрипаля: у меня 1% надежды на выздоровление родственников

1 час назад
СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

2 часа назад
Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

2 часа назад
В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

2 часа назад
В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

2 часа назад
В Кемерове уволен вице-губернатор

В Кемерове уволен вице-губернатор

2 часа назад
Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

2 часа назад
Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

2 часа назад
Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

2 часа назад
ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

3 часа назад
В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы

В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы

3 часа назад
Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

3 часа назад
Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

3 часа назад
Крупнейшая манипуляция: российских дипломатов выслали из-за 6 слайдов

Крупнейшая манипуляция: российских дипломатов выслали из-за 6 слайдов

3 часа назад
Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

3 часа назад
8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

3 часа назад
Правительство после трагедии в Кемерове пересмотрит нормы безопасности для ТЦ

Правительство после трагедии в Кемерове пересмотрит нормы безопасности для ТЦ

3 часа назад
В Саратове снег "сложил" строящийся рынок

В Саратове снег "сложил" строящийся рынок

4 часа назад
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

4 часа назад
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

4 часа назад
Сюжет, мораль или картинка: за что родители ценят мультфильмы

Сюжет, мораль или картинка: за что родители ценят мультфильмы

4 часа назад
В России из-за подушек безопасности отзывают Jeep Wrangler

В России из-за подушек безопасности отзывают Jeep Wrangler

4 часа назад
Обзор смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле

Обзор смартфона Xiaomi Redmi 5 Plus: бюджетник в "высоком" стиле

4 часа назад
МЧС: в Кемерове погибли 64 человека, пропавших без вести нет

МЧС: в Кемерове погибли 64 человека, пропавших без вести нет

4 часа назад
В столичном парке ножами порезали трех человек

В столичном парке ножами порезали трех человек

4 часа назад
Люксембург отзывает посла из России

Люксембург отзывает посла из России

5 часов назад
Федор Смолов: местами играли со сборной Франции на равных

Федор Смолов: местами играли со сборной Франции на равных

5 часов назад
Вмешательства в процесс родов имеют последствия для здоровья ребенка

Вмешательства в процесс родов имеют последствия для здоровья ребенка

5 часов назад
Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершено

Обследование здания ТРЦ "Зимняя вишня" завершено

7 часов назад
В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии

В Испании полиция разогнала дубинками сторонников независимости Каталонии

8 часов назад
Пассажир набросился на стюарда после пьяного дебоша по пути в Анталию

Пассажир набросился на стюарда после пьяного дебоша по пути в Анталию

13 часов назад
"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

"Прямой эфир": как могло случиться то, что произошло в ТРЦ "Зимняя вишня"

19 часов назад
Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии

Виктор Проскурин рассказал, как выжил после диагноза "рак" и страшной аварии

23 часа назад
Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

Директор Rijksmuseum: если бы я мог провести ночь в музее, выбрал бы Эрмитаж

27.03.2018 13:35
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00