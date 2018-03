Хоккеист "Эдмонтона" Макдэвид отправил арбитра в больницу

Канадский хоккеист "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Коламбус Блю Джекетс" травмировал одного из арбитров поединка Стива Бартона. Об этом сообщает Евроспорт.Ru.

Инцидент произошел в одном из игровых моментов, когда сам Макдэвид попал под силовой прием со стороны хоккеиста "Коламбуса" Зака Веренски и своим падением невольно сбил с ног и лайнсмена. Арбитр неудачно приземлился, ударившись височной частью лица об лед, после чего его унесли с ледовой площадки на носилках.

Linesman, Steve Barton taken down after a collision with McDavid. Really hoping he's okay. pic.twitter.com/mxIjqMTl1w