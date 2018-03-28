Неуправляемая машина сбила спешившего к месту ДТП полицейского в Юте

Сержант Кейд Бренчли из американского штата Юта угодил в больницу с переломами лопатки и ребер после того, как его сбила на заснеженной дороге ушедшая в занос легковушка, сообщает The Salt Lake Tribune. Авария попала в объектив камеры регистратора.

Инцидент произошел около пяти часов вечера в минувшее воскресенье, 25 марта, в округе Кэш. Страж порядка прибыл на помощь женщине, которая после обильного снегопада не смогла удержать машину на дороге и вылетела на обочину. Однако помощь, причем медицинская, потребовалась самому полицейскому — через несколько секунд после того, как он покинул салон и направился к машине, его сбила налетевшая сзади легковушка.

От удара Бренчили отбросило на пару метров в сторону, а виновница аварии врезалась в стоявший на обочине автомобиль и остановилась неподалеку. Очевидцы бросились к пострадавшему, поскольку самостоятельно подняться на ноги сержант не мог. В госпитале у него диагностировали переломы ребер и лопатки и спустя сутки отпустили лечиться домой.

По данным местного департамента полиции, Бренчли стал 11-м полицейским, которого с начала года сбила машина при исполнении служебных обязанностей, притом что за весь 2017 год таких случаев набралось десять.

На пресс-конференции Кейд, полицейский во втором поколении и отец четверых детей, поблагодарил пришедших ему на помощь водителей и со слезами на глазах вспомнил трагическую историю своего друга Эрика Эллсуорта, которого насмерть сбила машина в 2016 году.

"Мы все так или иначе пытаемся добраться до места назначения. Причем сделать это быстро и безопасно. Потому-то мы и должны чаще обращать внимание на то, что происходит вокруг нас", — в окружении семьи резюмировал полицейский.