Российский "Викинг" идет на экспорт

Новую российскую зенитную ракетную систему Бук-М3, теперь она называется "Викинг", начинают продвигать за рубеж. По мнению специалистов "Рособоронэкспота", этот ЗРК обладает уникальными характеристиками, которые не может предложить ни один аналогичный комплекс в мире, сообщает пресс-служба компании.

До сих пор на экспорт шла предыдущая версия – Бук-М2Э. Однако "Викинг" ее заметно превосходит по всем параметрам. Например, радиус действия новой ЗРК достиг 65 километров против 45 километров у предшественника. Также количество целей, которые одновременно может обстрелять одна пусковая установка, увеличилось до 6.

Кроме того, к новому ЗРК можно подключить пусковые установки от другого комплекса ПВО "Антей-2500". Его ракеты достанут вражеский летательный аппарат уже на расстоянии до 130 километров. Ни один из российских ЗРК пока на это не способен.

Важнейшая особенность "Викинга", которая делает его очень привлекательным для иностранных покупателей, – он легко адаптируется к любым требованиям заказчика. Например, российский ЗРК будет стабильно работать даже с радиолокационными станциями зарубежного производства.