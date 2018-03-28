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Отравление Скрипаля 1 час назад

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28 марта 201814:02

МИД Австрии: Лондон пытался давить на Вену в вопросе о высылке дипломатов

EPA

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Посол Великобритании в Австрии регулярно пытается давить на правительство Республики. Это связано с тем, что Вена отказалась высылать российских дипломатов в связи с покушением на Сергея Скрипаля, пишет агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Первый раз диппредставитель островного государства призвал Австрию передумать в прошлую среду. После чего повторил свой демарш уже в субботу. Впрочем, к мнению британского посла правительство Республики так и не прислушалось. Более того, министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что высылать дипломатов в критических ситуациях – не лучшая идея, наоборот, нужно сохранять открытые каналы для общения.

Напомним, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены рядом с одним из торговых центров лондонского района Солсбери. Предположительно, их отравили особо токсичным нервнопаралитическим ядом. В покушении на экс-полковника ГРУ правительство Великобритании обвинило Россию. После чего Королевство, а за ним Штаты и ряд стран ЕС начали высылать российских дипломатов.

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