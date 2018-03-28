Экономия на безопасности: сколько стоит защита от огня

Общественная палата выступила за контроль над торговыми центрами. После трагедии в Кемерове несколько групп и организаций призвали посетителей самостоятельно проводить проверки магазинов и кинотеатров, чтобы понять, кто экономит на защите. Материальный ущерб от пожара в "Зимней вишне" оценивают в миллиарды рублей, а на системе безопасности там, видимо, экономили миллионы.

Комплекс "Зимняя вишня" был открыт в 2013 году. Общая площадь — 23 тысячи квадратных метров, в аренду сдавали 20 тысяч. Ежедневно туда приходили 10 тысяч человек. Это средний по площади торговый центр, но малый бизнес.

По данным агентства "Интерфакс", третий и четвертый этажи в субаренду сдавала компания "Зимняя вишня Кемерово". СМИ сообщают, что ее оборот в 2016 году составил 68 миллионов рублей. Чтобы получить статус малого предприятия, нужно менее восьмисот миллионов в год, а для малого бизнеса действуют надзорные каникулы до 31 декабря 2018 года. Пожарные могут проверить компанию только по жалобе граждан.

Эксперты говорят, что распространенная схема такова: один торговый центр делят для списка собственников, и получается этакая коммунальная квартира, где цельной системы безопасности нет. "Здание делят на 10-20 юридических лиц. В этом случае каждый отвечает за свой кусочек. Приходит сотрудник надзорных органов, а ему говорят: "Извините, на моей части все есть, а рядом – это Пупкин Иван Иванович", — поясняет руководитель общественной организации "За безопасный город" Никита Янковой. – Я же могу квартиру свою продать, комнату, комнату и кухню. То же с объектом коммерческой недвижимости".

Всего, по данным СМИ, в России около тысячи восьмисот торговых центров. До 90 процентов комплексов за пределами Москвы, Подмосковья и Петербурга получили статус малых предприятий. Об этом сообщают источники в деловых изданиях. А это значит, что на них тоже распространяются надзорные каникулы.

Выросли эти центры буквально за десятилетие, в начале двухтысячных. Сейчас темпы строительства упали. Соблюдение пожарных норм — это серьезная статья расходов. Разовые траты достигают 10-15 миллионов рублей. Чтобы качественно установить систему водяного тушения, нужно делать разводку, предусмотреть насосную станцию для подачи воды. По оценкам экспертов "Форбс", обслуживание техники начинается от трехсот тысяч рублей. Его нужно проводить раз в месяц, то есть умножаем на 12. Так дорого, потому что во время обслуживания не просто проверяют системы для галочки, а запускают их.

Итого пожарная безопасность в структуре общих расходов ТЦ составляет около 20 процентов. Это существенно, и некоторые собственники и арендаторы пытаются найти лазейки: либо игнорируют техобслуживание (получается, скажем, минус три миллиона в год), либо экономят на самых дорогих, жизненно важных системах водяного тушения и дымоудаления.

Заместитель директора компании по пожарной безопасности Юрий на условиях анонимности рассказал: "У нас законодательство прописано таким образом, что при разработке я могу прописать все так и согласовать с МЧС, что систему дымоудаления не надо будет устанавливать. Кроме того, независимая оценка рисков дает отсрочку от проверок на три года при правильном согласовании. С помощью этих мероприятий можно уходить от установки дорогостоящих систем. Поставить систему дымоудаления на этот бизнес-центр — это миллионы, а согласовать специальные технические условия — миллиона полтора в зависимости от региона. В Москве дороже, в регионах чуть подешевле".

Сейчас в социальных сетях и телеграм-каналах распространяют призывы проводить добровольные рейды — приходить в соседние комплексы, смотреть, спрашивать, в каком состоянии выходы и системы безопасности. Еще есть инициатива договориться с руководством ТЦ и проводить инструктаж для местных жителей. Но дальше без наказания рублем и юридической экспертизы для выяснения пробелов в законе дело не пойдет. В конце концов, собственник должен понять, что даже если ЧП не случится, без этих миллионных противопожарных трат он потеряет и клиента, и право работать.