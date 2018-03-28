Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро

Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метроЧитайте нас в Telegram
Изображение гигантских рыб, зеркальные панели и вход через купол дворца — в Москве определили проекты дизайна будущих станций Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар" и "Нагатинский затон". Концепции разработали российские архитекторы.
Нагатинский затон — стотысячный район, с трех сторон окруженный водой. За тишину и красивый вид жители платят транспортными проблемами. Единственный путь из кварталов на автобусе до метро. Соседние районы с набережной видны как на ладони. Даже в пургу. Но до них не достать.
Большое кольцо московского метро принесет в район сразу две станции: "Нагатинский затон" и "Кленовый бульвар". Работы по строительству "Кленового бульвара" не должны занять много времени, потому что станция будет неглубокого заложения. Она наверняка очень быстро наберет популярность, потому что совсем рядом располагаются многочисленные жилые дома, а буквально в пяти минутах пешком отсюда — музей-заповедник "Коломенское".
Уже известно, как будут выглядеть новые станции. Кленовый бульвар вобрал в себя черты "Коломенского": потолки украсит сетчатая керамика, входить в павильон пассажиры будут через купол.
"За основу мы взяли купол дворца Алексея Михайловича, который перефразировали, и у нас получилось некое современное прочтение этой формы. Хотели, чтобы станция была узнаваемой, понятной людям, которые знают это место", — объясняет архитектор Татьяна Осецкая.
Павильоны станции "Нагатинский затон" будут более привычными. Зато внутри на стенах изобразят целый зоологический музей: караси, ерши, плотва — традиционные обитатели Москвы-реки.
"Мы подумали, что образ рыбы, пусть это немножечко наивно, но это именно то, что нам нужно в нашем случае. У нас немного станций в городе с огромными рыбами на стене, будет запоминаться", — рассказывает архитектор Арсений Борисенко.
Конкурс на дизайн станций был открытым. 51 заявка из 9 стран. Многие яркие проекты просто не прошли по безопасности — в метро сложно представить скользкий пол, бликующую мозаику или бьющий в глаза пассажирам нижний свет.
"Те станции, которые победили, в первую очередь предложили не просто актуальное яркое архитектурное и дизайнерское решение, они также нашли способ сделать его простым технологически, простым с точки зрения монтажа и последующей эксплуатации", — поясняет Сергей Георгиевский, председатель жюри конкурса проектов.
Новым станциям остается ждать своей очереди. Самую большую ветку московского метро — 69 километров — строят частями. Уже запустили участок от "Петровского парка" до "Делового центра", до конца года в него войдет и "Нижняя Масловка". В планах на следующий года участок на востоке от "Авиамоторной" до "Нижегородской". Полностью Большое кольцо столичной подземки замкнется к 2022 году.
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