Диего Коста: если бы не Месси, то Аргентина сводила бы концы с концами

Нападающий сборной Испании Диего Коста после разгромной победы над командой Аргентины со счетом 6:1 высказался критике капитана аргентинцев Лионеля Месси со стороны поклонников команды. По словам Косты, в матче против Испании болельщики "альбиселесте" могли убедиться в важности Лео в национальной команде.

"В Аргентине любят критиковать Месси, но сегодня все увидели, что из себя представляет их сборная без него, –приводит слова Косты Спортс.Ru со ссылкой на 101 Great Goals. – Аргентинцы должны молиться на Месси и быть благодарны ему. В конце концов, если бы у них не было такого игрока как Месси, то как бы они сводили концы с концами?"

Напомним, что Лионель не принимал участия в матче против Испании из-за травмы подколенного сухожилия. Он наблюдал за игрой с трибуны, однако поединок так и не досмотрел.