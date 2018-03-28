Як-42 "Саратовских авиалиний" экстренно сел в Самаре

В самарском аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет Як-42 "Саратовских авиалиний". На борту находились 7 членов экипажа, которые перегоняли судно из Саратова в Оренбург.

"Предварительной причиной вынужденной посадки явился отказ второго двигателя самолета. В настоящее время самолет находится в аэропорту, ведутся ремонтные работы", — сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

11 февраля самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" разбился через несколько минут после взлета из московского аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто не выжил.

22 марта Як-42 "Саратовских авиалиний" не смог вылететь из Саратова в Сургут из-за сработавшей во время разбега на взлетно-посадочной полосе сигнализации одного из трех двигателей.