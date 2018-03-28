Арестованная арендатор "Зимней вишни": контролеры заверили, что вывели всех зрителей

Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 21 минута назад
Арестованная арендатор "Зимней вишни": контролеры заверили, что вывели всех зрителейЧитайте нас в Telegram
На два месяца до 25 мая 2018 года арестована гендиректор кемеровского торгцентра Надежда Судденок, где при пожаре погибли 64 человека. 41 погибший — дети. Адвокаты гендиректора с предъявленным ей обвинением не согласились. Они просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.
Адвокаты Судденок подчеркнули, что арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием. Кроме того, она дала ценные показания, сообщает РИА Новости.
Два контролера и два кассира на три кинозала работали 25 марта в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Контролеры Олеся Богатенко и Наталья Наймушина отчитались при свидетелях гендиректору торгцентра Надежде Судденок, что вывели людей из всех залов.
"Мне и Наймушина лично в присутствии сотрудников, и Богатенко лично в присутствии сотрудников сказали, что никого в залах нет, мы всех эвакуировали. Я задавала каждому вопрос, — заявила Надежда Судденок. — И каждая отрапортовала мне, что все спасены кроме одного — администратора фитнеса, которая написала мне: "Надежда Васильевна, выйти через коридор не можем, но мы все 13 человек живы-здоровы, стоим на крыше, нас будут спасать".
При этом Надежда Судденок подчеркнула, что в кинотеатрах торгового центра не приходилось бороться с безбилетниками, их просто не пропускали в зал. Гендиректор торгового центра "Зимняя вишня" также утверждает, что у контролеров нет обязанности закрывать двери во время обслуживания посетителей ТЦ.
Ранее сообщалось, что охранники торгового центра и пожарные не пускали людей обратно в горящий торговый центр, настаивая на том, что все эвакуированы, несмотря на то, что люди переговаривались со своими запертыми в кинотеатрах родственниками.
Очаг пожара находился на верхнем этаже здания. Здесь находятся несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По одной из версий, пожар возник у батута. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. От огня и дыма также пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. 13 человек были госпитализированы.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур. 28 марта днем траура в России объявил российский президент Владимир Путин.
Ранее по теме
-
Экономия на безопасности: сколько стоит защита от огня51 минута назад
-
Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ1 час назад
-
"Травля идет со всех сторон": глава Кузбасса Аман Тулеев записал видеообращение2 часа назад
-
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара2 часа назад
-
Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек2 часа назад
-
Искра в батутной яме: инструктор ТЦ "Зимняя вишня" рассказал о начале пожара2 часа назад
Сейчас
Путин поручил проверить все ТРЦ в России
Умер Олег Анофриев
Картина дня
-
Искра в батутной яме: как начался пожар
- Шесть слайдов: чем британцы "доказали" вину России
- Тайный визит: появилось видео с лидером КНДР в Китае
- "Травля со всех сторон": обращение Тулеева
- В Ижевске умер конструктор Калашников
Самое читаемое
-
Никого прикрывать не будут: Путин высказался об отставке Тулеева
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта маленького Jaguar
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Временные дорожные знаки не спасут от камер фотофиксации
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
- Китайцы представили кроссовер для Европы на базе Volvo
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Пожар в "Зимней вишне"
- После высылки российских дипломатов демократы полюбили Трампа
- В Подмосковье появится мощный синхротрон последнего поколения
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Бизнес-аналитика для Ростуризма к ЧМ-2018 по футболу
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Москва скорбит по погибшим в Кемерове
- Лихач, протаранивший маршрутку на внедорожнике, получил год условно
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поддержать тех, кому трудно: как журналисты помогают волонтерам
- Войска Национальной гвардии отмечают профессиональный праздник
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак