Арестованная арендатор "Зимней вишни": контролеры заверили, что вывели всех зрителей

На два месяца до 25 мая 2018 года арестована гендиректор кемеровского торгцентра Надежда Судденок, где при пожаре погибли 64 человека. 41 погибший — дети. Адвокаты гендиректора с предъявленным ей обвинением не согласились. Они просили суд избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Адвокаты Судденок подчеркнули, что арендатор не пыталась скрыться и сотрудничает со следствием. Кроме того, она дала ценные показания, сообщает РИА Новости.

Два контролера и два кассира на три кинозала работали 25 марта в сгоревшем торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Контролеры Олеся Богатенко и Наталья Наймушина отчитались при свидетелях гендиректору торгцентра Надежде Судденок, что вывели людей из всех залов.

"Мне и Наймушина лично в присутствии сотрудников, и Богатенко лично в присутствии сотрудников сказали, что никого в залах нет, мы всех эвакуировали. Я задавала каждому вопрос, — заявила Надежда Судденок. — И каждая отрапортовала мне, что все спасены кроме одного — администратора фитнеса, которая написала мне: "Надежда Васильевна, выйти через коридор не можем, но мы все 13 человек живы-здоровы, стоим на крыше, нас будут спасать".

При этом Надежда Судденок подчеркнула, что в кинотеатрах торгового центра не приходилось бороться с безбилетниками, их просто не пропускали в зал. Гендиректор торгового центра "Зимняя вишня" также утверждает, что у контролеров нет обязанности закрывать двери во время обслуживания посетителей ТЦ.

Ранее сообщалось, что охранники торгового центра и пожарные не пускали людей обратно в горящий торговый центр, настаивая на том, что все эвакуированы, несмотря на то, что люди переговаривались со своими запертыми в кинотеатрах родственниками.

Очаг пожара находился на верхнем этаже здания. Здесь находятся несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По одной из версий, пожар возник у батута. Уголовное дело возбуждено за причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. От огня и дыма также пострадали 76 человек, в том числе 27 детей. 13 человек были госпитализированы.

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