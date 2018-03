Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

Представители сети ресторанов быстрого питания Carlʼs Jr. Анонсировали выпуск бургеров, названных в честь режиссера Стивена Спилберга. Акция была приурочена к выходу фильма "Первому игроку приготовиться". Спилберг запретил фирме спекулировать на его имени.

На опубликованных ниже кадрах запечатлена реклама "Спилбургеров" от Carlʼs Jr. Представители компании планировали переименовать в честь знаменитого режиссера уже существующие сэндвичи Сharbroiled Sliders.

Why did E.T. phone home? Probably to tell his friends about how delicious #SpielBurgers are. Hit us up @StevenSpielberg ! Let’s talk! #ET pic.twitter.com/3byUR9ry6x