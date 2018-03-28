Монтажник упал с 5 этажа, перебираясь на соседний дом для прокладки кабеля

В Красноярске монтажник упал с высоты пятиэтажного дома, когда пытался перебраться на соседнее здание для прокладки оптоволоконного кабеля.

Он решил перешагнуть на соседний дом, так как расстояние там небольшое, но в этот момент обрушился фрагмент кирпичной кладки, и 31-летний мужчина рухнул вниз. От полученных травм он скончался.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает управление СК РФ по Красноярскому краю.