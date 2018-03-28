Трагедия в "Зимней вишне": депутаты требуют ужесточить нормы безопасности

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Пожар в кемеровском ТЦ 27 минут назад
Трагедия в "Зимней вишне": депутаты требуют ужесточить нормы безопасностиЧитайте нас в Telegram
Программа "60 минут" на телеканале "Россия 1" выходит в эфир в день траура по жертвам страшного пожара в Кемерове, унесшего жизни 64 человек, включая 41 ребенка.
Ведущий Евгений Попов побывал в школе поселка Трещевский. Оттуда 25 марта отправились в Кемерово семь учениц 5-го класса посмотреть мультики в "Зимней вишне". Всего в этой школе 12 пятиклассников. Шесть девочек из этого класса навсегда остались в сгоревшем торговом центре. К сожалению, никто им не помог. Охранники разбежались, спасая свои жизни, они не пострадали. Дверь в кинотеатр была заперта. Дети не могли выбраться. Они писали последние эсмэски своим родителям. Говорили, что задыхаются, просили о помощи.
Евгений Попов рассказал, что далеко не все поступили так, как сотрудники ЧОПа. В прямом эфире Попов представил совсем молодого парня, курсанта кадетского корпуса МЧС Дмитрия Полухина, который спас трех детей. Дмитрий рассказал, что торговый центр быстро затянуло черным дымом: "Дышать очень тяжело, ничего не видно. Я ориентировался только на слух. Остановился, прислушался. Услышал детские крики и плач. Пробежал один бутик, второй. Увидел детей в правом углу. Там были мальчик и две девочки". Мальчишке он велел держаться за него, а девочек взял за шиворот курток. И так вытащил их на улицу. "Охранников в здании не было, я их увидел только на улице", — заметил Дмитрий. Евгений Попов отметил, что теперь Дмитрий для этих детей — второй отец.
В прямой эфир программы "60 минут" Попов пригласил отца 37-летней учительницы Татьяны Дарсалии. Женщина погибла, спасая детей. Ее отец рассказал, что Татьяна была там со своей дочкой. Когда пожар только начал разгораться, Дарсалия вывела из ТЦ свою 14-летнюю дочь. Узнав, что на верхнем этаже оставались дети, учительница побежала на помощь. Она погибла, когда выводила детей из горящего помещения. 28 марта Татьяну Дарсалия похоронили.
Евгений Попов также сказал, что сегодня, в день траура, состоялись первые отпевания и похороны жертв пожара в "Зимней вишне".
Член комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко пришел в студию программы "60 минут" с пачкой бумаг "Строительные нормы и правила" (СНиП), которые были утверждены приказом Министерства регионального развития, Минрегионом и Министерством строительства 2011 и 2014 гг. "В торгово-развлекательных комплексах детские игровые зоны следует размещать не выше 2-го этажа и не далее 20 метров от эвакуационного выхода", — написано в СНиП.
Евгений Ревенко отметил, что у нас массовое нарушение этого приказа: "Практически все торгово-развлекательные комплексы умудряются отнести себя к уникальным объектам, а это понятие дает право уже на отдельные и специальные требования, которые позволяют уходить от базового условия".
Как депутат Госдумы, он намерен направить обращение к главе Минстроя с требованием прикрыть все лазейки, которые позволяют размещать детские игровые зоны и кинотеатры выше второго этажа. Ревенко требует "провести тотальную проверку, чтобы объяснить всем гражданам России, почему у нас повально, во всех городах России, в том числе и в Москве, тотальное нарушение норм безопасности и строительных норм и правил". "При таких условиях просто необходимо сооружать внешние пожарные лестницы, а также существенно расширять и увеличивать пожарные коридоры", — считает депутат.
Евгений Ревенко возмущен информацией о магнитных замках в кинотеатрах: "Это просто чудовищно! В Москве я пока, во всяком случае, не сталкивался, что при живом контролере есть еще и какие-то магнитные двери. Убрать к черту все магнитные замки! Поручения такие должны быть даны МЧС и Минстрою".
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Дмитрий Сазонов отметил, что в России необходимо ввести требования к добросовестному ведению бизнеса. "Организовать безопасность на своем объекте – это ответственность бизнеса", — подчеркнул Сазонов.
"Подобные торговые центры мимикрируют под малый бизнес. Они совершенно не подходят под малый бизнес по площадям, инвестициям и большому количеству людей на территории. В стране необходимо внедрить технологию оценки рисков. К первой категории риска относятся атомные объекты, а этот торговый центр – ко второй. Необходимы регулярные проверки, постоянная учеба персонала", — отметил Сазонов.
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