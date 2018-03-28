КХЛ анонсировала изменения в регламенте чемпионата со следующего сезона

Руководители Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по итогам заседания совета директоров объявили о нововведениях в регламенте хоккейного чемпионата. В частности, сообщается, что боссы лиги планируют изменить формат проведения матчей Кубка Гагарина, отменив финалы конференций за счет перекрестного плей-офф. Таким образом, представители Запада и Востока, предположительно, будут играть между собой.

Более того, лига в целях увеличения прямых трансляций готова более равномерно распределить матчи первого раунда плей-офф следующего сезона, сообщает "Спорт-экспресс". Так, в один день будут проводить игры две пары от Запада и две от Востока, а на следующий день – другие пары соперников. Встречи будут проводиться через день.

Также изменения коснутся и финансовой части соревнования. Сообщается, что в предстоящие три сезона КХЛ постепенно будет ужесточать потолки зарплат. В следующем чемпионате КХЛ он составит 850 миллионов рублей, а также 20 процентов в виде штрафа за его нарушение. С сезона 2019/20 сумма будет исчисляться 800 миллионами рублей при штрафе в 30 процентов. А с сезона 2020/21 потолок будет ужесточен до 900 миллионов рублей.

Также для того, чтобы клубы стремились к развитию своих молодых хоккеистов в потолке зарплат лигой не будут учитываться доходы игроков до 21 года и младше.

И наконец, также был анонсирован возможный переход лиги на систему, согласно которой победитель игры будет получать два очка вместо нынешних трех. Сообщается, что такой мерой руководители хотят понизить разрыв в очках между командами. Сейчас за победу начисляется три очка, проигравший не получает ни одного балла. В случае же победы в овертайме команда получает два очка, проигравший - одно.

Ранее сообщалось, что помимо прочих изменений из состава участников КХЛ были исключены "Лада" (Тольятти) и "Югра" (Ханты-Мансийск). Оба клуба понижены до Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В КХЛ же будут принимать участие 25 клубов.