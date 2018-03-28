Умер Олег Анофриев

Ушел из жизни известный советский и российский актер Олег Анофриев. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram Александр Олешко.

"Только что не стало Олега Анофриева... Голос нашего детства, дорогой и любимый наш артист, человечище… Спасибо, что одарили меня общением и дружбой", — написал Александр Олешко.

Олег Анофриев родился 20 июля 1930 года. Окончил школу-студию МХАТ. Играл в Центральном детском театре, в Театре имени Маяковского, в Театре имени Моссовета. Кинематографический дебют Олега Анофриева состоялся в короткометражном фильме "Секрет красоты". Всего же артист сыграл в кино более 40 ролей. Исполнил и записал свыше 200 песен. Голос Анофриева можно услышать в фильмах "Земля Санникова" и "Принцесса цирка", мультфильмах "Бременские музыканты" и "Как Львенок и Черепаха пели песню".

В 1969 году был удостоен звания народный артист РСФСР, а в 2004 году – звания народный артист России.