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Пожар в кемеровском ТЦ 30 минут назад

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28 марта 201815:23

Путин поручил проверить все ТРЦ в России

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Все торговые и развлекательные центры должны быть проверены. Конечно, превращать эти инспекции в кампанейщину не стоит, но безопасность в ТРЦ должна быть обеспечена, заявил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства призвал пересмотреть нынешнее законодательство. Менять его не стоит, считает президент, там есть все для обеспечения безопасности граждан страны. Однако нужно еще раз тщательно проанализировать правовую базу, вероятно, в ней чего-то может не хватать.

В свою очередь, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все поручения президента будут выполнены.

В заключение Владимир Путин поручил помочь семьям погибших и пострадавших в Кемерово. Местные власти и так оказывают всю возможную поддержку, отметил президент, однако, может потребоваться участие федерального центра.

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