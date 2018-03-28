Лыжники Ретивых и Большунов победили в командном спринте чемпионата России

Глеб Ретивых и Александр Большунов стали победителями командного спринта чемпионата России по лыжным гонкам. Соревнование проходит в Сыктывкаре. Представляющие первую команду Тюменской области спортсмены преодолели дистанцию за 19 минут 41,8 секунды.

Также место на пьедестале завоевали представляющие Московскую область Александр Бессмертных и Никита Ступак. Они финишировали на 6,6 секунды позже победителей и заняли вторую позицию. Замкнули пьедестал Иван Ямушкин вместе с Андреем Парфеновым из второй команды Тюменской области. Их время составило 6,8 секунды.

В женской части соревнований со временем 21 минуты 47,3 секунды победу праздновали Ольга Царева и Юлия Белорукова из Республики Коми-1. На второй позиции расположились Наталья Непряева и Ирина Северина (+1,1) из Тверской области, а на третьей — москвички Наталья Матвеева и Аида Баязитова (+1,9).