В итальянском порту Ливорно произошел взрыв

Взрыв в порту итальянского города Ливорно. Он прогремел в одном из доков в грузового порта. Причина взрыва пока неизвестна. На место происшествия прибыли спасатели. При этом они заявили о нескольких пострадавших портовых рабочих.

Из зоны грузового порта эвакуированы люди, сообщает ТАСС.

Ливорно – крупнейший порт Тосканы. Он находится на восточном берегу Лигурийского моря в естественной бухте. Ливорно является также центром итальянского кораблестроения.