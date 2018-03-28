Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

Популярные блогеры, которые либо поддавшись эмоциям, либо решив хайпануть на народном горе, в первые дни после трагедии в Кемерове начали распространять ложную информацию о "300 жертвах" пожара в ТЦ "Зимняя вишня".

Эта информация взбудоражила и интернет-сообщество, и кемеровчан, несмотря на то, что официально она опровергалась и ничем не подтверждалась. Однако многие пользователи повелись на фейки и стали активно делать их перепосты.

О якобы "реальных" цифрах рассказывали видеоблогеры Николай Соболев, Михаил Печерский и Алексей Псковитин, известные по проекту "Немагия", и некоторые другие, пишет сайт "Комсомольская правда".

Сейчас уже известно, что главным фейкометчиком стал украинский пранкер Евгений Вольнов – гражданин Украины, настоящее имя — Никита Кувиков.

В его отношении СК РФ уже возбудил уголовное дело за то, что он публично распространял недостоверные сведения о числе жертв пожара. Впрочем, Кувиков живет не в России, так что его реальное задержание вряд ли возможно, хотя в Следкоме и говорят о том, что намерены ходатайствовать о заочном аресте и объявлении пранкера в розыск.

Тем временем некоторые популярные российские блогеры, которые ранее также распространяли ложную информацию о завышенном числе жертв пожара, 28 марта начали удалять свои посты и ролики.

Так поступил, в частности, видеоблогер Николай Соболев из Петербурга. Он удалил ролик, в котором рассказывал о "300 жертвах" трагедии в Кемерове.

На своей странице "ВКонтакте" он пояснил, что эмоционально воспринял трагедию, а когда в Сети появилась информация про несостыковку в количестве погибших, то "многие СМИ, в том числе и я, ссылаясь на нее, могли дезинформировать людей из-за омерзительных вбросов".

Влогер также пишет, что скрыл тот видеоролик "до финального выяснения обстоятельств", а возможность комментировать пост отключил.

Извиниться за ранее распространенные недостоверные данные о жертвах набрался смелости и стендап-комик Данила Поперечный. В своем "Твиттере" он честно признал: "Информация про то, что жертв было больше, чем 64, вроде оказалась не подтвержденной" и добавил, что "крайне рад ошибиться".

Информация про то, что жертв было больше, чем 64 вроде оказалась не подтвержденной. Крайне рад ошибиться. — Данила Поперечный (@Spoontamer) 28 марта 2018 г.

После ситуации с вбросами недостоверной информации в Сеть известные российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров (Вован и Лексус) выступили с предложением ввести уголовную ответственность за интернет-фейки, которые приводят к тяжелым последствиям.

Как сообщил РИА Новости Кузнецов, соответствующие поправки в закон "Об информации" будут ими предложены на ближайшем заседании экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, членами которого они являются.

Трагедия в Кемерове, по его словам, "стала темой для хайпа не только для недобросовестных российских блогеров, похоже, готовых продать родную мать за просмотры и лайки, но и поводом для омерзительной информационной диверсии украинских националистов".

"Уверен, что за распространение заведомо ложной информации во время чрезвычайных ситуаций, повлекшее панику среди населения и помехи в работе госорганов необходимо наказывать", — заявил Владимир Кузнецов.