На северо-западе Петербурга полыхает автосалон

28 марта 201815:55
На северо-западе Петербурга полыхает автосалонЧитайте нас в Telegram
На улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга полыхает автосалон. Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе ведомства, вызов днем 28 марта поступил к дому №103.
По данным очевидцев, загорелся автосалон "Рольф", где продают машины марки Hyundai. На фотографиях с места ЧП видно столб черного дыма, который вырывается из здания. На место выехали сотрудники МЧС. Причины возгорания выясняются.
Площадь пожара, по последним данным, составила 500 квадратных метров, из салона эвакуировали около 100 человек. Пожару присвоен второй номер сложности.
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