Футболисты сборной Франции не жаловались на расизм российских болельщиков

Футболисты сборной Франции после товарищеского поединка против сборной России (3:1) не жаловались на проявления расизма со стороны российских болельщиков. Известно, что игроки покидали поле стадиона "Санкт-Петербург" в хорошем расположении духа и им понравилась дружелюбная атмосфера.

Как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на издание Le Figaro, игроки сборной Франции высоко оценили матч с командой России. Им понравилась игровая форма российских футболистов, а также они были впечатлены царившей на трибунах арены добродушной атмосферой.

Ранее в нескольких зарубежных СМИ сообщалось о том, что во время встречи России и Франции с трибун питерского стадиона доносились выкрики расистского содержания и ухания в адрес темнокожих футболистов гостей. В частности, один из фотографов AFP слышал, как с трибун неслись дискриминирующие кричалки в отношении Усмана Дембеле.