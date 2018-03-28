Uber выплатит 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации

Представители компании Uber выплатят 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации по половому и расовому признаку со стороны руководства фирмы. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось около полугода. Суд не уверен, что истцы будут удовлетворены таким решением, сообщает Recode.

В октябре 2017 года три сотрудницы отдела разработки Uber Роксана дель Торо Лопес, Ингрид Авендано и Ана Медина подали в суд на работодателей из-за дискриминации женщин.

Вскоре к иску женщин присоединились более 400 сотрудников компании, рассказавшие, что на работе их ущемляли на расовой почве. По словам истцов, руководство Uber больше симпатизировало белым мужчинам и азиатам.

Представители Uber пообещали не только выплатить компенсацию ущемленным сотрудникам, но и регулярно публиковать отчеты со статистикой по расовой и половой принадлежности своих работников.

Uber далеко не впервые оказывается в центре скандала. В ноябре 2017 года выяснилось, что хакеры еще в 2016 году украли данные 57 миллионов приложения из разных стран. Компания решила не предавать эту историю огласке и заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те не разглашали информацию о взломе.