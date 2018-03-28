Новости Общество

Все видео этой рубрики
28 марта 201816:05

Uber выплатит 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации

EPA

Читайте нас в Telegram

Представители компании Uber выплатят 10 миллионов долларов сотрудникам, подвергшимся дискриминации по половому и расовому признаку со стороны руководства фирмы. Судебное разбирательство по этому вопросу длилось около полугода. Суд не уверен, что истцы будут удовлетворены таким решением, сообщает Recode.

В октябре 2017 года три сотрудницы отдела разработки Uber Роксана дель Торо Лопес, Ингрид Авендано и Ана Медина подали в суд на работодателей из-за дискриминации женщин.

Вскоре к иску женщин присоединились более 400 сотрудников компании, рассказавшие, что на работе их ущемляли на расовой почве. По словам истцов, руководство Uber больше симпатизировало белым мужчинам и азиатам.

Представители Uber пообещали не только выплатить компенсацию ущемленным сотрудникам, но и регулярно публиковать отчеты со статистикой по расовой и половой принадлежности своих работников.

Uber далеко не впервые оказывается в центре скандала. В ноябре 2017 года выяснилось, что хакеры еще в 2016 году украли данные 57 миллионов приложения из разных стран. Компания решила не предавать эту историю огласке и заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы те не разглашали информацию о взломе.

Сейчас

16:44

В Подмосковье упал в шахту лифт с пятью рабочими

16:09

МЧС не рекомендует москвичам выходить на улицу

15:50

На северо-западе Петербурга полыхает автосалон

15:32

В итальянском порту Ливорно произошел взрыв

15:01

Путин поручил проверить все ТРЦ в России

14:55

Умер Олег Анофриев

14:36

Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" арестована на два месяца

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме

15 минут назад
Путин поручил проверить все ТРЦ в России

Путин поручил проверить все ТРЦ в России

1 час назад
Умер Олег Анофриев

Умер Олег Анофриев

1 час назад
Экстренное сообщение МЧС: москвичам не рекомендуется выходить на улицу

Экстренное сообщение МЧС: москвичам не рекомендуется выходить на улицу

30 минут назад
ТЦ Москвы начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения

ТЦ Москвы начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения

39 минут назад
На северо-западе Петербурга полыхает автосалон

На северо-западе Петербурга полыхает автосалон

54 минуты назад
Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

Не только Москва: 5 регионов России с самым дорогим жильем

5 часов назад
Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

Нужна помощь: дорогое лекарство спасет Богдану Утнюхину

26.03.2018 09:00
В итальянском порту Ливорно произошел взрыв

В итальянском порту Ливорно произошел взрыв

1 час назад
Река огня: обожженный водитель отогнал полыхающий бензовоз из центра города

Река огня: обожженный водитель отогнал полыхающий бензовоз из центра города

1 час назад
Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком

Почему морские млекопитающие должны быть большими, но не слишком

1 час назад
Отец не успел убрать детей с пути женщины-водителя в Ленинградской области

Отец не успел убрать детей с пути женщины-водителя в Ленинградской области

1 час назад
Монтажник упал с 5 этажа, перебираясь на соседний дом для прокладки кабеля

Монтажник упал с 5 этажа, перебираясь на соседний дом для прокладки кабеля

1 час назад
Трагедия в "Зимней вишне": депутаты требуют ужесточить нормы безопасности

Трагедия в "Зимней вишне": депутаты требуют ужесточить нормы безопасности

1 час назад
Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

Актриса Татьяна Пилецкая накануне 90-летия рассказала о своих "Разных судьбах"

2 часа назад
Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

Стивен Спилберг запретил называть бургеры в честь себя

2 часа назад
Минобороны РФ: у боевиков в Восточной Гуте найдены 15 поясов смертников

Минобороны РФ: у боевиков в Восточной Гуте найдены 15 поясов смертников

2 часа назад
Археологи: в "необитаемых" джунглях Амазонки жил миллион человек

Археологи: в "необитаемых" джунглях Амазонки жил миллион человек

2 часа назад
Як-42 "Саратовских авиалиний" экстренно сел в Самаре

Як-42 "Саратовских авиалиний" экстренно сел в Самаре

2 часа назад
МИД Австрии: Лондон пытался давить на Вену в вопросе о высылке дипломатов

МИД Австрии: Лондон пытался давить на Вену в вопросе о высылке дипломатов

2 часа назад
Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро

Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро

3 часа назад
Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ

3 часа назад
Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

Мишень та же, способ другой: учёные изменили подход к лечению болезни Альцгеймера

3 часа назад
Овчарке со станции "Площадь революции" отреставрируют нос

Овчарке со станции "Площадь революции" отреставрируют нос

3 часа назад
"Травля идет со всех сторон": глава Кузбасса Аман Тулеев записал видеообращение

"Травля идет со всех сторон": глава Кузбасса Аман Тулеев записал видеообращение

3 часа назад
В Ижевске умер конструктор Калашников

В Ижевске умер конструктор Калашников

3 часа назад
Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек

Герои Кемерова: работники обувного магазина вывели из горящего ТЦ около 50 человек

4 часа назад
У Cadillac появился новый компактный кроссовер

У Cadillac появился новый компактный кроссовер

4 часа назад
Племянница Скрипаля: у меня 1% надежды на выздоровление родственников

Племянница Скрипаля: у меня 1% надежды на выздоровление родственников

4 часа назад
Госдепартамент США: Россия - чудовище из морских глубин

Госдепартамент США: Россия - чудовище из морских глубин

4 часа назад
СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

СМИ: Погба и Дембеле стали жертвами расизма в матче против сборной России

5 часов назад
Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

Утраченный текст Галена прочитали впервые за тысячу лет

5 часов назад
В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

В аэропорту Тель-Авива во время буксировки столкнулись самолеты

5 часов назад
В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

В крови жителей Волоколамска не нашли токсинов

5 часов назад
В Кемерове уволен вице-губернатор

В Кемерове уволен вице-губернатор

5 часов назад
Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

Белгородские мстители расстреляли из ружья для пейнтбола дорожные камеры и охранников

5 часов назад
Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

Водитель легковушки погиб, врезавшись в автобус на Варшавском шоссе в Москве. Видео

5 часов назад
Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

Савченко обнародовала видео, в котором пообещала стать президентом Украины

5 часов назад
ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

ФСБ обыскивает офисы петербургских сайентологов

5 часов назад
В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы

В Сочи прошел грязевой дождь из африканского песка и пыльцы

5 часов назад
Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

Робот-мимик распознаёт и копирует человеческие эмоции

5 часов назад
Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

Большой дисплей, емкая батарея, новый дизайн: первые слухи об Apple Watch 4

5 часов назад
Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

Чемпионат мира-2018: трусливые английские болельщики не приедут в Россию

6 часов назад
8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

8-тонный "Тяньгун" упадет на Землю 1 апреля

6 часов назад
Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

Тайный визит: лидер КНДР побывал в Китае с обещаниями мира

6 часов назад
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4

6 часов назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его

27.03.2018 10:00
Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

Набор звуков никому не интересен: Ольга Ростропович об акустике, Наполеоне и фестивале "уровня папы"

26.03.2018 12:00