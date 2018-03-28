ТЦ Москвы начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения

Тема:
Пожар в кемеровском ТЦ 17 минут назад
ТЦ Москвы начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушенияЧитайте нас в Telegram
Масштабные проверки систем пожарной безопасности проходят по всей стране. В столице созданы специальные комиссии под руководством сотрудников МЧС и прокуратуры. Свои рейды по торговым центрам проводят и самые разные общественные организации. К нарушителям обещают принимать самые строгие меры.
- Дата указана 2013 год – это уже просроченный огнетушитель.
В этом торговом центре "Принц Плаза" на Профсоюзной улице просроченными оказались все огнетушители. В случае пожара они могут попросту не сработать. Видимо, висят они здесь только для галочки.
- Вот сейчас начинается здесь пожар, куда мы с вами бежим?
Найти схему эвакуации удалось только спустя несколько минут. Но в условиях пожара и сильного задымления она может оказаться бесполезной.
- Плакат старый, он не люминесцентный. Погаснет свет, и люди его просто не увидят.
- Вот сплинкер. Он завязан скотчем, товарищи! Это значит, что система не работает. Там нет давления.
Эта система тушения огня должна быть полностью под давлением. При поступлении сигнала она автоматически начинает подавать воду.
- Если мы пройдемся по этажам, то увидим, что на них висят какие-то вещи. Этого не должно быть. Сама система, которая здесь стоит, ей достаточно много лет.
Торговый центр "Вешняки". Системы пожарной безопасности установлены и находятся в рабочем состоянии. Но самой важной почему-то нет вовсе.
- Нет датчиков. Почему у вас нет первичного обнаружения?
- Вся система оповещения запроектирована. У нас сейчас проходит обновление всей этой системы.
Торговый центр РИО на Дмитровском шоссе. Нарушения начинают фиксировать уже с первого этажа. Двери, которые отделяют основные залы от лестниц, или отсутствуют, или открыты настежь.
- Это конструктивное решение принято как раз для того, чтобы предотвратить распространение дыма в условиях пожара.
Ящики с огнетушителями формально висят повсюду. Но какой от них толк, если ими нельзя воспользоваться?
- Мы наблюдаем отсутствие ключей для того, чтобы открыть ящик и воспользоваться средствами пожаротушения.
А главное, вдоль путей эвакуации висят огромные банеры. Специалисты говорят, что это прекрасный горючий материал. Достаточно спички, и все вспыхнет моментально. Люди окажутся в ловушке.
В торговом центре в Хорошевском районе нарушений не нашли. Сегодня здесь проводят дополнительное обучение сотрудников.
Такие рейды надзорные ведомства и волонтеры сейчас проводят по всей стране. По итогам будут наказывать владельцев, которые проверку не прошли. Это не только штрафы. Торговые центры, которые попадутся на повторных нарушениях, могут закрыть по суду.
Ранее по теме
-
Стыдно? Фейкометы удаляют посты о "300 жертвах", пранкеры взывают к Госдуме17 минут назад
-
Путин поручил проверить все ТРЦ в России1 час назад
-
Трагедия в "Зимней вишне": депутаты требуют ужесточить нормы безопасности1 час назад
-
Арестованная арендатор "Зимней вишни": контролеры заверили, что вывели всех зрителей2 часа назад
-
Экономия на безопасности: сколько стоит защита от огня2 часа назад
-
Во Владимире загорелся автобус с журналистами, ехавшими на проверку ТЦ3 часа назад
Сейчас
В Подмосковье упал в шахту лифт с пятью рабочими
Умер Олег Анофриев
Картина дня
-
Искра в батутной яме: как начался пожар
- Скончался Олег Анофриев
- Шесть слайдов: чем британцы "доказали" вину России
- "Травля со всех сторон": обращение Тулеева
- В Ижевске умер конструктор Калашников
Самое читаемое
-
Никого прикрывать не будут: Путин высказался об отставке Тулеева
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Пожар в "Зимней вишне"
- После высылки российских дипломатов демократы полюбили Трампа
- В Подмосковье появится мощный синхротрон последнего поколения
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Бизнес-аналитика для Ростуризма к ЧМ-2018 по футболу
- Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара
- ТЦ начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поход в SPA обернулся долгами и проблемами со здоровьем
- Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак