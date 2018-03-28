ТЦ Москвы начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения

Масштабные проверки систем пожарной безопасности проходят по всей стране. В столице созданы специальные комиссии под руководством сотрудников МЧС и прокуратуры. Свои рейды по торговым центрам проводят и самые разные общественные организации. К нарушителям обещают принимать самые строгие меры.

- Дата указана 2013 год – это уже просроченный огнетушитель.

В этом торговом центре "Принц Плаза" на Профсоюзной улице просроченными оказались все огнетушители. В случае пожара они могут попросту не сработать. Видимо, висят они здесь только для галочки.

- Вот сейчас начинается здесь пожар, куда мы с вами бежим?

Найти схему эвакуации удалось только спустя несколько минут. Но в условиях пожара и сильного задымления она может оказаться бесполезной.

- Плакат старый, он не люминесцентный. Погаснет свет, и люди его просто не увидят.

- Вот сплинкер. Он завязан скотчем, товарищи! Это значит, что система не работает. Там нет давления.

Эта система тушения огня должна быть полностью под давлением. При поступлении сигнала она автоматически начинает подавать воду.

- Если мы пройдемся по этажам, то увидим, что на них висят какие-то вещи. Этого не должно быть. Сама система, которая здесь стоит, ей достаточно много лет.

Торговый центр "Вешняки". Системы пожарной безопасности установлены и находятся в рабочем состоянии. Но самой важной почему-то нет вовсе.

- Нет датчиков. Почему у вас нет первичного обнаружения?

- Вся система оповещения запроектирована. У нас сейчас проходит обновление всей этой системы.

Торговый центр РИО на Дмитровском шоссе. Нарушения начинают фиксировать уже с первого этажа. Двери, которые отделяют основные залы от лестниц, или отсутствуют, или открыты настежь.

- Это конструктивное решение принято как раз для того, чтобы предотвратить распространение дыма в условиях пожара.

Ящики с огнетушителями формально висят повсюду. Но какой от них толк, если ими нельзя воспользоваться?

- Мы наблюдаем отсутствие ключей для того, чтобы открыть ящик и воспользоваться средствами пожаротушения.

А главное, вдоль путей эвакуации висят огромные банеры. Специалисты говорят, что это прекрасный горючий материал. Достаточно спички, и все вспыхнет моментально. Люди окажутся в ловушке.

В торговом центре в Хорошевском районе нарушений не нашли. Сегодня здесь проводят дополнительное обучение сотрудников.

Такие рейды надзорные ведомства и волонтеры сейчас проводят по всей стране. По итогам будут наказывать владельцев, которые проверку не прошли. Это не только штрафы. Торговые центры, которые попадутся на повторных нарушениях, могут закрыть по суду.