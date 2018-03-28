Экстренное сообщение МЧС: москвичам не рекомендуется выходить на улицу

С 18:00 среды до 10:00 четверга в Москве ожидается погода, неблагоприятная для рассеивания вредных примесей в воздухе, сообщает столичное управление МЧС. В связи с этим Министерство рекомендует как можно меньше находиться на улице, не открывать дома форточки и окна, использовать кондиционеры.

Подмосковное министерство экологии и природопользования также предупредило предприятия Московской области, что им необходимо сократить выбросы из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня вечером и ночью в столице ожидается тихая, морозная погода. Ветер западный, 2 метра в секунду. К утру столбик термометра опустится до минус 16 градусов.

Напомним, что 21 марта на полигоне "Ядрово" в подмосковном Волоколамске произошел выброс свалочного газа. Жители города пожаловались на неприятный запах, несколько человек обратились в больницу: тошнило, кружилась голова. Через три дня пострадавших выписали. Токсинов в их крови не обнаружили.