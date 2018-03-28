В порту Ливорно взорвалась цистерна с эфиром

28 марта 201816:26
В порту Ливорно взорвалась цистерна с эфиромЧитайте нас в Telegram
В итальянском городе Ливорно взорвалась цистерна с метиловым эфиром. На месте происшествия погибли два человека, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.
Инцидент произошел в промышленной зоне порта. Люди из зона, где хранились легковоспламеняющиеся жидкости, эвакуированы, на месте работают спасатели. Пожара удалось избежать, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
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