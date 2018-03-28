СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер

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Пожар в кемеровском ТЦ 10 минут назад
СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитерЧитайте нас в Telegram
Сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Александр Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности.
Как передает ТАСС, об этом на суде заявил представитель Следственного комитета России. Он подчеркнул, что Никитин закончил ПТУ по специализации повар-кондитер и никаким специалистом по сигнализации не являлся.
"Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно", — сообщил сотрудник СКР.
Он подчеркнул, что при этом в обязанности Никитина входили монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации.
Представитель Следственного комитета подчеркнул, что директор "Системного интегратора" Игорь Полозиненко, который также фигурирует в уголовном деле, называл Никитина "высококлассным специалистом".
Адвокат Полозиненко, в свою очередь, пояснил, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.
Кроме Никитина и Полозиненко были задержаны технический директор компании-собственника торгового центра — Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, арендатор "Зимней вишни" Надежда Судденок и сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.
Следственный комитет России попросил суд арестовать всех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что Судденок отправлена в следственный изолятор на 1 месяц 29 дней.
25 марта 2018 года в Кемерово на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" произошел масштабный пожар, жертвами которого стали по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
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