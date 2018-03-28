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Лифты-убийцы 41 минута назад

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28 марта 201816:54

В Подмосковье упал в шахту лифт с пятью рабочими
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В Ленинском районе Подмосковья лифт с рабочими упал в шахту. Это произошло на заводе в поселке Развилка. В это время в кабине грузового лифта были пятеро рабочих. Двое рабочих получили ушибы и травмы, переломы ног при падении лифта получили трое рабочих.

Падение лифта произошло примерно с трехметровой высоты. На место выехала следственная группа, сообщает ТАСС. Начата доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

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