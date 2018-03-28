"Прогресс" отчалил от МКС и будет затоплен

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" отчалил от МКС. Его путь к Земле займет почти месяц. После расстыковки и расхождения корабль продолжит орбитальный полет в автономном режиме, в ходе которого на борту будут проводиться запланированные научно-прикладные эксперименты.

Как уточнили "Интерфаксу" в Центре управления полетами, корабль отчалил от МКС в расчетное время. В соответствии с программой полета российского сегмента МКС расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-07" со станцией произведена в 16:50 по московскому времени.

Космический "грузовик" сойдет с орбиты лишь в конце апреля и будет затоплен в Тихом океане. Предположительно, это произойдет 26 апреля.