В Петербурге загорелся 23-этажный жилой дом

В Санкт-Петербурге горит электрощитовая комната в доме 15, корпус 2, на Коломяжском проспекте. Пожарные приехали на место примерно в половине пятого вечера. На борьбу с огнем брошены 44 человека и 9 машин. Сведений о пострадавших пока нет.

И сегодня же на северо-западе Петербурга вспыхнул автосалон "Рольф". По предварительным данным, пламя охватило около 500 квадратных метров. Из здания эвакуировали более 100 человек.