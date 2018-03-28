С Олегом Анофриевым простятся 30 марта

Прощание с народным артистом России Олегом Анофриевым, который скончался 28 марта на 88-м году жизни, пройдет в Центральной клинической больнице управления делами президента 30 марта.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Союза кинематографистов РФ, подчеркнув, что место и время похорон пока неизвестно.

Олег Анофриев являлся советским и российским актером театра и кино, режиссером, автором и исполнителем песен. Снимался в 60 фильмах, среди которых "Человек с бульвара капуцинов", "Будьте моим мужем", "После дождичка в четверг", "Гардемарины, вперед!".

Озвучил множество мультфильмов из "золотого фонда", в том числе "Бременские музыканты", "Как Львёнок и Черепаха пели песню", "Что такое хорошо и что такое плохо", "Отважный Робин Гуд" и ряд иных.

Написал более 50 песен, романсов и мелодий, многие из которых звучали по радио, телевидению, в том числе и в кинофильмах. Среди них "Река-судьба", "Водолаз", "Какая песня без баяна", "Идеальный ремонт", "Лунная дорожка" и другие.