Эпоха Рембрандта и Вермеера: в Пушкинском открылась выставка великих голландцев

В Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась масштабная выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера". Десятки шедевров голландской живописи XVII века из частных коллекций ранее никогда не выставлялись в России.

Очередь на выставку полотен Рембрандта и других голландских мастеров собралась еще до открытия Пушкинского музея. "Эпоха Рембрандта и Вермеера" — это 82 полотна из частного собрания американца Томаса Каплана. Свою коллекцию он сам предпочитает называть "Лейденской" — от города Лейдена, где родился и творил Рембрандт и другие именитые голландцы.

Рембрандт в заглавии выставки и его "Минерва" в центре зала, но позади как будто прячется еще как минимум одна работа, мимо которой пройти нельзя. Это не живопись, а графика. И не голландца, а Леонардо да Винчи. Некоторые искусствоведы полагают, что это эскиз к полотну "Дама с горностаем", но подписан рисунок "Голова медведя".

Это рисунок лишь одна из жемчужин "Лейденской коллекции". Или вот еще "Девушка за верджинелом" кисти Яна Вермеера. В мире известны лишь 36 его работ, большинство находится в крупнейших музеях. Поразительно, что свою коллекцию Томас Каплан собрал всего за 15 лет. Началось все с крошечного серебряного блюдца с портретом кисти Геррита Доу.

"Это было что-то вроде знака свыше. Я тогда только продал серебряные рудники в Боливии и узнал, что на аукцион вышла эта картина, написанная на серебре. Я еще мальчиком был, когда впервые побывал в Амстердаме и понял, что искусство Голландии — моя страсть", — рассказывает коллекционер Томас Каплан.

До России работы старых мастеров побывали во французском Лувре и в национальном музее Китая, в Пушкинском музее их можно увидеть до 22 июля.

"Купить билет достаточно просто, сейчас продаются билеты на целый месяц вперед. В продажу поступило более 40 тысяч билетов на ближайший месяц, половина из них уже выкуплена", — объясняет Марина Жучкова, руководитель отдела по работе с посетителями ГМИИ имени А.С. Пушкина.

Электронные билеты на выставку голландского искусства XVII века позволяют выбрать удобное время посещения.