В Перми задержан экс-депутат, избивший диджея

В Перми задержан бывший депутат Заксобрания Пермского края Александр Телепнев. Он задержан полицией на 48 часов. Экс-депутата подозревают в избиении в ночном клубе "Дом культуры" Андрея Ширмана, известного как DJ Smash. Диджею пермского ночного клуба был нанесен средней тяжести вред здоровья.

При этом 37-летний бывший народный избранник сбил Ширмана с ног, ударил в висок и челюсть, а затем избивал кулаками и ногами, сообщает "Интерфакс". Сейчас он помещен в СИЗО.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Позже дело было переквалифицировано на часть 2 статьи 112 Уголовного кодекса России ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору"). После возбуждения уголовного дела "Единая Россия" приостановила членство Александра Телепнева в партии.

35-летний музыкант, продюсер и диджей DJ Smash был избит ночью 10 февраля. Как сообщил адвокат Евгений Васев, его подзащитного избили двое посетителей клуба "Дом культуры" — экс-депутат и мастер спорта по рукопашному бою Александр Телепнев и Сергей Ванкевич. Александру Телепневу грозит трехлетнее заключение.

После этого Андрей Ширман был госпитализирован в московскую клинику. У него диагностировали переломы костей лица, сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Что не поделили депутат и музыкант, пока неизвестно.