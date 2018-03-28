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Удивительный микромир бактерий и вирусов 1 час назад

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28 марта 201817:18 Дарья Загорская

Швейцария против резиновых уточек: должны ли игрушки покинуть детские ванночки?

Резиновые уточки из некачественных материалом становятся домом для множества патогенных микроорганизмов.
Фото Andri Bryner, Eawag.

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Порой даже самые безобидные, на первый взгляд, вещи могут таить опасность. Правительство Швейцарии заглянуло внутрь резиновых уточек и обнаружило там идеальные условия для роста патогенных микроорганизмов. Теперь политики всерьёз обсуждают меры борьбы с водоплавающими вредителями и прочими игрушками для ванн.

"На внутренней поверхности этих гибких игрушек обнаружен плотный слой бактерий и грибов, и, когда их сжимает ребёнок, из них высвобождается мутная жидкость", – говорится в специальном заявлении правительства Швейцарии.

К слову, нельзя сказать, чтобы новое исследование открывало Америку, ведь любая мама, видя просвечивающий сквозь резину тёмный налёт или сгустки, вылетающие из условного утёнка, спешит выбросить такую игрушку. И всё же перед нами первые количественные результаты, которые, к тому же, заставили заговорить о проблеме на правительственном уровне.

Вскрытием уточек для исследования занималась большая международная команда из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (EAWAG) и Университета Иллинойса (UIUC). На протяжении одиннадцати недель учёные погружали в воду резиновых зверюшек, поливали их шампунем и намыливали гелем для душа. Затем они разрезали игрушки, проанализировали их микробное население и ужаснулись.

На каждом квадратном сантиметре внутренней поверхности было найдено от 5 до 75 миллионов бактерий. Кроме того, исследователи отметили, что количество микроорганизмов зависит от химических свойств попавшей внутрь воды, то есть от того, сколько в ней было моющих средств и биологических материалов.

Потенциально патогенные бактерии были обнаружены на 80% игрушек, которые свободно продаются в магазинах и используются в детских садах. Главной проблемой, очевидно, являются некачественные полимерные материалы, которые в присутствии тёплой воды выделяют углеродные соединения, служащие прекрасной пищей для бактериальных колоний. Также во время купания микроорганизмы получают и другие необходимые питательные вещества из пота, слюны и средств личной гигиены.

В пресс-релизе EAWAG авторы исследования отмечают, что постоянное соседство с обитателями резиновых игрушек, с одной стороны, может усилить иммунную систему ребёнка. Но с другой, при неудачном стечении обстоятельств попадание "супа из бактерий и грибков" в лицо может привести к развитию достаточно серьёзных инфекций глаз, ушей или даже желудочно-кишечного тракта.

Теперь швейцарское правительство и учёные разрабатывают план борьбы с врагом. Скорее всего, резиновым уточкам удастся избежать полного запрета, но могут быть ужесточены требования к материалам, из которых они изготовлены. Кроме того, серьёзная дискуссия развернулась вокруг дырочки, через которую внутрь игрушек попадает вода. Некоторые специалисты требуют отказаться от этого элемента. Но швейцарское правительство пока не готово навсегда лишить своих граждан весёлого свиста резиновых зверушек.

Напомним, что недавно проект "Вести.наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывал о призыве учёных заставить производителей пластиковой упаковки предоставить потребителю информацию о её составе.

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