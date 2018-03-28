Тема:
Удивительный микромир бактерий и вирусов 1 час назад
Швейцария против резиновых уточек: должны ли игрушки покинуть детские ванночки?Читайте нас в Telegram
Порой даже самые безобидные, на первый взгляд, вещи могут таить опасность. Правительство Швейцарии заглянуло внутрь резиновых уточек и обнаружило там идеальные условия для роста патогенных микроорганизмов. Теперь политики всерьёз обсуждают меры борьбы с водоплавающими вредителями и прочими игрушками для ванн.
"На внутренней поверхности этих гибких игрушек обнаружен плотный слой бактерий и грибов, и, когда их сжимает ребёнок, из них высвобождается мутная жидкость", – говорится в специальном заявлении правительства Швейцарии.
К слову, нельзя сказать, чтобы новое исследование открывало Америку, ведь любая мама, видя просвечивающий сквозь резину тёмный налёт или сгустки, вылетающие из условного утёнка, спешит выбросить такую игрушку. И всё же перед нами первые количественные результаты, которые, к тому же, заставили заговорить о проблеме на правительственном уровне.
Вскрытием уточек для исследования занималась большая международная команда из Швейцарского федерального института водных наук и технологий (EAWAG) и Университета Иллинойса (UIUC). На протяжении одиннадцати недель учёные погружали в воду резиновых зверюшек, поливали их шампунем и намыливали гелем для душа. Затем они разрезали игрушки, проанализировали их микробное население и ужаснулись.
На каждом квадратном сантиметре внутренней поверхности было найдено от 5 до 75 миллионов бактерий. Кроме того, исследователи отметили, что количество микроорганизмов зависит от химических свойств попавшей внутрь воды, то есть от того, сколько в ней было моющих средств и биологических материалов.
Потенциально патогенные бактерии были обнаружены на 80% игрушек, которые свободно продаются в магазинах и используются в детских садах. Главной проблемой, очевидно, являются некачественные полимерные материалы, которые в присутствии тёплой воды выделяют углеродные соединения, служащие прекрасной пищей для бактериальных колоний. Также во время купания микроорганизмы получают и другие необходимые питательные вещества из пота, слюны и средств личной гигиены.
В пресс-релизе EAWAG авторы исследования отмечают, что постоянное соседство с обитателями резиновых игрушек, с одной стороны, может усилить иммунную систему ребёнка. Но с другой, при неудачном стечении обстоятельств попадание "супа из бактерий и грибков" в лицо может привести к развитию достаточно серьёзных инфекций глаз, ушей или даже желудочно-кишечного тракта.
Теперь швейцарское правительство и учёные разрабатывают план борьбы с врагом. Скорее всего, резиновым уточкам удастся избежать полного запрета, но могут быть ужесточены требования к материалам, из которых они изготовлены. Кроме того, серьёзная дискуссия развернулась вокруг дырочки, через которую внутрь игрушек попадает вода. Некоторые специалисты требуют отказаться от этого элемента. Но швейцарское правительство пока не готово навсегда лишить своих граждан весёлого свиста резиновых зверушек.
Напомним, что недавно проект "Вести.наука" (nauka.vesti.ru) также рассказывал о призыве учёных заставить производителей пластиковой упаковки предоставить потребителю информацию о её составе.
Ранее по теме
-
Вирус из Йеллоустона раскрыл тайны своей молекулярной структуры24 суток назад
-
Global Virome: вирусы-убийцы человечества вычислят до атаки1 месяц назад
-
Цветные бактерии помогут "вырастить" нетоксичные краски1 месяц назад
-
Дожди из вирусов идут на Земле каждый день1 месяц назад
-
Обманный маневр: как вирусам удается перехитрить иммунитет1 месяц назад
-
Странная бактерия "переваривает" токсичные металлы в золотые "самородки"1 месяц назад
Сейчас
МЧС ошибочно напугало москвичей
СК: поджог "Зимней вишни" - маловероятная версия
Картина дня
-
Искра в батутной яме: как начался пожар
- Скончался Олег Анофриев
- Шесть слайдов: чем британцы "доказали" вину России
- "Травля со всех сторон": обращение Тулеева
- В Ижевске умер конструктор Калашников
Самое читаемое
-
Никого прикрывать не будут: Путин высказался об отставке Тулеева
- "Это был поджог": гендиректор "Зимней вишни" указала на подозреваемых
- Проститься с учительницей, спасшей детей, пришли ее ученики
- Спустя полвека названа причина гибели Гагарина
- Провал Терезы Мэй: МИД узнал, на каком основании выдворили российских дипломатов
Авто.Вести.Ru
-
Официально рассекречено новое поколение Toyota RAV4
- Представлен новый большой кроссовер Volkswagen (и это не Touareg)
- У Cadillac появился новый компактный кроссовер
- Обновленный Ford Explorer для России стал дешевле
- Хит-парад. Автомобили в честь гонок и гонщиков
Экономика
-
Пирамида Tesla начала рушиться?
- Нефть: попытка обновить максимумы не удалась
- Медведев: голландская болезнь побеждена
- В России ограничат срок эксплуатации автобусов
- Торговая война вынуждает США наращивать долг
Недвижимость
-
Взрыв башни в Екатеринбурге попал на видео
- Бюро по отъему жилья: кредиты делают москвичей бомжами
- Скандальную свалку в Подмосковье очистят огнем
- Как прописаться на даче
- Председатель ТСЖ устроил себе личный курорт на крыше
Вести.Медицина
-
Трагедия в Кемерове: погибших опознают генетики
- В хронической усталости виноваты гормоны
- Атакамский гуманоид оказался человеком
- Меню смерти: самая опасная еда, которая существует на планете
- Как справляться с плохими новостями: отвечают врачи
Вести в 20.00
-
Пожар в "Зимней вишне"
- После высылки российских дипломатов демократы полюбили Трампа
- В Подмосковье появится мощный синхротрон последнего поколения
Москва 24
-
Звезда сериалов, избивший до полусмерти подругу, задержан
- Маргарите Грачевой, изуродованной ревнивым мужем, установили протезы
- "Я всегда получаю то, что хочу": чем запомнится Сергей Мавроди
- Певца Витаса арестовали после стрельбы в Барвихе
- Рейды на соблюдение правил пожарной безопасности пройдут в ТЦ Москвы
Вести.Hi-tech
-
Дуров не отдает ключи от Telegram. Что будет с мессенджером?
- Oculus Go: насколько хорош VR-шлем за $200 от Facebook и Xiaomi
- Порнография добралась до AR-шлема Microsoft
- "Киборга" с имплантированным проездным оштрафовали как безбилетника
- Обзор Samsung Galaxy S9+: незримая эволюция
Вести-Москва
-
Кемерово, мы с тобой: москвичи скорбят по жертвам пожара
- ТЦ начали проверять на безопасность: волонтеры уже нашли нарушения
- Семь суток ареста: певца Витаса наказали за стрельбу в Барвихе
- Поход в SPA обернулся долгами и проблемами со здоровьем
- Рыбы и купола: утвержден дизайн новых станций Большого кольца метро
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 фильмов в стиле PUBG
- Можно ли УАЗ продать иностранцу под соусом успеха PUBG?
- В Steam стартовала масштабная распродажа от Ubisoft
- Как работают ставки в киберспорте
- Pornhub назвали альтернативой Youtube
Наука
-
Кровь в обмен на сперму: видео секса удильщиков ошеломило биологов
- Тихоокеанский "мусороворот" оказался в 16 раз больше, чем считалось
- Атакамский гуманоид оказался девочкой с неизвестными ранее мутациями
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Что такое сексуальность: объясняет Анджелина Джоли
- Феминисток разгневали слишком сексуальные постеры
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
У Александра Абдулова нашлась внебрачная дочь
- Режиссер Марк Розовский отвечает актрисе на обвинения в изнасиловании
- Борьба за наследство Вячеслава Шалевича продолжается
- Известная модель сбежала от состоятельного мужа-садиста
Телеканал "Культура"
-
Не посещение музея, а паломничество! День рождения Ирины Антоновой
- Продано! Цена "Шести портретов" Энди Уорхола - 31 миллион долларов
- Ринго Старр стал рыцарем
- Заглянем в тайную комнату! Интервью с Мариной Лошак