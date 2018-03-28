Технический директор ТЦ "Зимняя вишня" арестован до 25 мая

Технический директор торгового центра "Зимняя вишня" Георгий Соболев проведет за решеткой два месяца. Санкцию на арест выдал Заводской суд города Кемерова, пишет агентство "Интерфакс-Сибирь".

Кроме того, сегодня стало известно, что за пожарную безопасность в ТЦ отвечал человек, который не имел соответствующей подготовки. Сотрудник компании "Системный интегратор" Александр Никитин учился только в ПТУ на повара. При этом его начальник Игорь Полозиненко назвал своего подчиненного высококлассным специалистом.

Также, по данным журналистов, под следствием находятся арендатор помещения, где мог быть очаг пожара, руководитель управляющей компании и сотрудник частного охранного предприятия. Последнего подозревают в том, что он намеренно отключил пожарную сигнализацию.

Как рассказал инструктор детской площадки торгового центра, пожар начался в батутной яме. Он особо отметил, что никто в помещении не курил. А пламя могло появиться из-за короткого замыкания. На потолке висел целый пучок проводов.

Трагедия в ТЦ "Зимняя вишня" произошла 25 марта. Пожар унес жизни 64 человек, 41 из них дети. 28 марта объявлен днем траура.