"Есть только миг между прошлым и будущим": Олег Анофриев считал эту песню молитвой

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Скончался Олег Анофриев 1 час назад
"Есть только миг между прошлым и будущим": Олег Анофриев считал эту песню молитвойЧитайте нас в Telegram
"Прямой эфир" с Андреем Малаховым 28 марта – в день траура о жертвах пожара в Кемерове – начался с минуты молчания в память о тех, кто погиб в этой трагедии, и о замечательном актере Олеге Анофриеве.
Он ушел в этот же день – его сердце не выдержало, сказал Малахов, который знал артиста лично. Ровно в 18 часов 28 марта в память о жертвах трагедии в Кемерове и об ушедшем вместе с ними Олеге Анофриеве в студии запустили белые шары.
Гости в студии и ведущий программы вспоминали актера и, прежде всего, песни в его исполнении, которые миллионы людей знают наизусть.
Это песни из любимых мультфильмов: "Бременские музыканты", о львенке и черепахе, "Мы пришли сегодня в порт" и десятки других.
Но, пожалуй, главной в жизни Олега Анофриева до последних дней его жизни была песня "Есть только миг" из кинофильма "Земля Санникова".
В своем последнем интервью, которое в эфире показал Андрей Малахов, Олег Анофриев вновь вспоминает о том, как его вызвали на Мосфильм для ее записи, поскольку исполнявший главную роль в этом фильме Олег Даль попал в больницу.
Постепенно, рассказывает Анофриев, эта песня "вытеснила все остальное и стала как молитва".
"Чем дорожу, чем рискую на свете я? Мигом одним, только мигом одним…", – напевает он и вновь говорит, что эти слова – как слова молитвы.
Называя себя "уходящей натурой", Анофриев признается, что разговаривает с богом, Иисусом Христом и святыми, "как с близкими знакомыми".
"Человек — это еще и дух святой. Я так думаю. А иначе трудно жить", – говорит актер в последнем интервью, записанном в январе.
За два месяца до смерти Олег Анофриев уже практически не выходил из дома, жил на даче вместе со своей верной супругой Натальей Георгиевной, нежные чувства к которой пронес сквозь все 60 лет их совместной жизни.
Знавшие лично эту удивительную пару артисты вспоминают в студии об их уютном доме, полном любви, творчества, детей: внуков и правнуков. Вспоминая артиста, они говорят о том, что песни, которые пел Олег Анофриев, уже никто не споет так, как он.
А в том, что ушел он из жизни в тот день, когда Россия скорбит по жертвам трагедии в Кемерове, среди которых большинство — дети, возможно, есть знак. Ведь большая часть творчества этого человека была посвящена именно детству.
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