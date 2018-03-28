СК: поджог ТЦ - маловероятная версия, на дым жаловались за день до пожара

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Пожар в кемеровском ТЦ 11 минут назад
СК: поджог ТЦ - маловероятная версия, на дым жаловались за день до пожараЧитайте нас в Telegram
Версия о возникновении пожара в кемеровском торгцентре "Зимняя вишня" от открытого огня маловероятна. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он назвал две основные версии возникновения пожара. Это неисправность системы противопожарной безопасности. Вторую версию выдвигают привлекаемые к уголовной должностные лица: самоподжог.
"Первые наши результаты показывают, что это маловероятная версия", — пояснил на встрече с президентом России Владимиром Путиным Александр Бастрыкин.
Бастрыкин заявил, что посетители "Зимней вишни" за сутки до пожара говорили о запахе горящей проводки.
"То есть там периодически возникают проблемы, но, видимо, так все свыклись, и посетители, и хозяева, что особого внимания не обращали на это. Конечно, разберемся в системном плане, почему такое возможно было, с участием контролирующих организаций", — продолжил глава российского Следственного комитета.
Доложить о происходящем в Кемерове и расследовании трагедии Бастрыкина и главу Минздрава России Веронику Скворцову Владимир Путин пригласил в свою подмосковную резиденцию в Ново-Огареве, сообщает телеканал "Россия 24". Президент России потребовал расследовать дело о пожаре в Кемерове объективно и невзирая на должности. Докладывать о расследовании кемеровской трагедии Путин потребовал от Бастрыкина регулярно.
Александр Бастрыкин пояснил, что осмотр места происшествия завершен. В расследовании трагедии участвуют 104 криминалиста. Экспертизы пройдут в специализированных учреждениях Москвы и Санкт-Петербурга. Среди них — экспертиза пожаротушения, строительная экспертиза о том, можно было ли использовать здание в качестве торгово-развлекательного центра. Также назначена финансово-экономическая экспертиза. Будет также изучаться юридическую законность передачи сгоревшего здания. При этом Бастрыкин в ответ Путину на сроки проведения экспертиз ответил, что они проходят не быстро – процесс занимает 4-5 месяцев.
Сотрудники Следственного комитета ведут допросы сотрудников администрации Кемерова, с теми людьми, которые давали разрешение на использование центра "Зимняя вишня".
Путин потребовал ответить на все возникающие вопросы. А также проверить все без исключения версии.
"Неделю не работала сигнализация. Почему? Неделю не ремонтировалось! Почему вручную не включали, хотя ручной привод работал? Почему двери оказались закрыты? Почему там использовали горючие материалы? Там масса вопросов", — подчеркнул глава российского государства.
Бастрыкин в ответ констатировал, что профилактические проверки ТЦ в Кемерове проводились с 2016 года.
"Есть основания полагать, что это делалось, мягко говоря, не слишком добросовестно", — добавил он.
Кроме того, ничего по устранению неполадок в системе пожаротушения в здании в Кемерово не было принято в течение недели после поломки, начальник охранявшего торговый центр ЧОПа после начала пожара, не включив систему оповещения людей, сам покинул здание.
"Значительная часть сотрудников этого центра, которые должны были помогать людям покинуть центр, они самые первые покинули здание центра и люди были вынуждены спасаться самостоятельно", — рассказал Александр Бастрыкин.
Он собирается лично приехать в Кемерово 31 марта. И повстречаться с представителями потерпевших.
Генетические экспертизы по опознанию погибших продолжаются круглосуточно. Это потребует не менее 21 дня, рассказала президенту Вероника Скворцова. При этом Путин попросил не затягивать работу. Работы итак ускорены с 35 дней, тут же добавила глава Минздрава.
Уверенно опознано 23 погибших, напомнила Скворцова. 22 человека были похоронены, трое погибших перевозятся в Томск, один в Красноярск. Под вопросом находится опознание одного погибшего.
"Остальные не могут быть опознаны визуально", — отметила Вероника Скворцова.
В огне при пожаре кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" 25 марта погибли 64 человека, 41 из них – дети. Среди опознанных – 13 детей. При пожаре пострадали 74 человека, 15 из них находятся в больницах. После пожара возбуждено уголовное дело по трем статьям. По делу задержано пять человек.
28 марта президент Путин объявил России днем общенационального траура.
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