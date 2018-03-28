МЧС напугало москвичей по ошибке: безветренная погода - не повод для экстренного предупреждения

Предупреждение москвичам о необходимости сокращения времени пребывания на открытом воздухе вечером 28 марта размещено столичным управлением МЧС РФ по ошибке. Это подтвердили в пресс-службе столичного главка.

"Информация о неблагоприятных погодных явлениях ошибочно была размещена в разделе "Экстренные предупреждения", — сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.

В столице, согласно прогнозу Росгидромета, действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения, признали в МЧС.

Ранее МЧС распространили информацию о том, что с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта в Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия, в связи с чем управление рекомендовало по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе, а находясь дома, закрывать окна и форточки.