Суд повторно снизил срок лидеру ДПНИ

Мосгорсуд снова смягчил приговор бывшему лидеру запрещенного в России "Движения против нелегальной иммиграции" Александру Поткину (Белову), осужденному по делу об экстремизме и легализации средств, похищенных у вкладчиков казахского БТА-банка.

Как передает "Интерфакс", апелляционная коллегия изменила вердикт Мещанского суда Москвы, приговорив Поткина (Белова) к трем годам и шести месяцам лишения свобода в колонии общего режима.

Он также лишен права " участвовать в деятельности общественных организаций на шесть лет и ограничением свободы сроком на два года".

Мещанский суд 24 августа 2016 года приговорил задержанного в октябре 2015 года Поткина к 7,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысячам рублей. Также был полностью удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны — казахстанского БТА-банка на 4,9 миллиарда рублей.

Адвокаты Поткина обжаловали решение в Мосгорсуде, и тот назначил ему окончательное наказание в виде 3,5 лет колонии общего режима.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в президиуме Мосгорсуда, который 17 января 2018 года вернул дело в апелляционную инстанцию на пересмотр.

Сам Поткин (Белов) заявляет о своей невиновности по всем инкриминируемым ему преступлениям.