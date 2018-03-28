"Лацио" расплатился за трансфер де Врея с хакерами вместо "Фейеноорда"

Римский клуб "Лацио" лишился двух миллионов евро при трансфере защитника голландского "Фейеноорда" Стефана де Врея, когда вместо клуба из Роттердама переправил указанную сумму хакерам. Итальянцы возмутились долгим отсутствием ответа со стороны голландцев, однако в "Фейе" ответили, что денег на счет не поступало.

Оказалось, что ситуацией воспользовались хакеры, которые под видом боссов роттердамцев выслали якобы официальное сообщение с прикрепленными к нему банковскими реквизитами, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на Il Tempo. Вслед за получением электронного письма руководители римлян сделали денежный перевод и вскоре факт мошенничества и был выявлен.

Впрочем, взявшийся за расследование этого дела прокурор уже сообщил, что при помощи архивов банка Нидерландов смог отследить платеж.