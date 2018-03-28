Украинский пранкер заочно арестован

Украинский пранкер Никита Кувиков, известный как Евгений Вольнов, заочно арестован в России. Решение принял Басманный суд Москвы. Он обвиняется в возбуждении ненависти по части 1 статьи 282 Уголовного кодекса России. Гражданину Украины грозит до пяти лет колонии.

Украинский пранкер стал источником распространения слухов о сотнях жертвах пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает РИА Новости. Никита Кувиков публично распространял ложные сведения, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Таким образом, посчитали в Басманном суде Москвы, он пытался дестабилизировать ситуацию.

27 марта тема количества жертв пожара была центральной в ходе несанкционированного митинга в центре Кемерова. Власти предложили инициативной группе проверить морги и местный хладокомбинат, на котором, по заявлениям пранкера Евгения Вольнова, скрывали трупы. Никаких скрытых трупов найдено не было. Также инициативная группа кемеровчан проверила кладбища. Расхождения с официальными данными активисты не обнаружили.

Блогеры, которые повелись на провокацию украинского пранкера, скрыли или удалили свои публикации с непроверенными данными.

В огне пожара 25 марта погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. От огня, гари и дыма пострадали еще 74 человека, 15 из них были госпитализированы.