Кондитер-электрик из "Зимней вишни" арестован на 2 месяца

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Пожар в кемеровском ТЦ 1 час назад
Кондитер-электрик из "Зимней вишни" арестован на 2 месяцаЧитайте нас в Telegram
Заводский районный суд Кемерово арестовал на два месяца электрика компании "Системный интегратор" Александра Никитина, который занимался обслуживанием пожарной сигнализации в "Зимней вишне".
Как передает "Интерфакс", электрик отправится в следственный изолятор до 25 мая.
Никитин высказал недовольство приговором и сообщил прессе, что намерен его оспорить. По его словам, он "удобно попался под руку следствию, на самом деле вся система работала исправно".
Никитин также заявил, что, несмотря на свое образование повара-кондитера, его квалификация достаточна "для работы на таком объекте, как крупный торгово-развлекательный центр".
Ранее судья Дмитрий Бунтовский отправил в СИЗО на два месяца технического директора торгового центра Георгия Соболева, генерального директора "Зимней вишни" Надежду Судденок, не включившего пожарную сигнализацию охранника Сергея Антюшкина и руководителя "Системного интегратора" Игоря Полозиненко.
Им всем инкриминируются уголовные статьи "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. По всей России 28 марта объявлен траур.
Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в торговом центре уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник "Зимней вишни".
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