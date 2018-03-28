Из банка в Сокольниках похищено около шести миллионов рублей

В столичном районе Сокольники ограблен банк. Московская полиция подтвердила, что из финансово-кредитной организации неизвестные, угрожая предметами похожими на оружие, похитили денежные средства в размере около шести миллионов рублей.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, преступники скрылись. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Грабители разыскиваются.