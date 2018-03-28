Мария Шарапова примет участие в турнирах в Мадриде и Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова подала заявки на участие в престижных турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), которые с 5 по 12 мая пройдут в Мадриде и с 12 по 20 мая – в Риме. Таким образом, эти турниры станут первыми для нее после паузы, связанной с травмой левого предплечья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Tennis Life.

Стоит отметить, что в этих же турнирах намерены сыграть бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, а также белорусская теннисистка Виктория Азаренко. Обе спортсменки на протяжении продолжительного времени отсутствовали в туре, однако в марте вернулись в теннис и провели несколько матчей.

Отметим, что и Шарапова из-за травм нестабильно выступала на турнирах. Последним турниром, в котором она принимала участие, был Индиан-Уэллс. Однако россиянка вылетела в первом же круге, проиграв японке Наоми Осаке.