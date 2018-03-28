В Москве найден автомобиль грабителей Бинбанка

Полиция обнаружила брошенным автомобиль Hyundai, на котором скрылись грабители отделения Бинбанка на востоке Москвы.

Об этом РИА Новости рассказал информированный источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства подчеркнул, что ведется розыск преступников.

Вечером 28 марта пятеро налетчиков в камуфляжной форме с оружием ограбили отделение Бинбанка на Сокольнической площади в Москве и скрылись на автомашине. Добычей бандитов стали 100 тысяч долларов.

Во время нападения никто не пострадал.