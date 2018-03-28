Эквадор лишил Джулиана Ассанжа интернета и посетителей

Правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, укрывающегося в посольстве этой страны в Лондоне, средств связи с внешним миром. В официальном коммюнике властей страны подчеркивается, что данная мера принята в связи с неисполнением Ассанжем письменного обязательства, данного правительству в конце 2017 года.

Как напоминает РИА Новости, Ассанж ранее обещал не распространять сообщения, которые предполагали бы вмешательство в отношения с другими государствами.

Как уточняет "Интерфакс", основателя WikiLeaks лишили доступа в Интернет и права принимать посетителей.

В марте Ассанж написал в Twitter, что последние действия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй против России после отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля "предсказуемы". Ранее Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Джулиан Ассанж с 2012 года проживает в посольстве Эквадора в Лондоне. Его обвиняют в изнасиловании, и британская полиция намерена его арестовать в случае выхода за пределы посольства.